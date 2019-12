A Pozzallo i 32 libici della Alan Kurdi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Valentina Raffa Nessuna emergenza, ma per il ministero c'erano "condizioni di vulnerabilità" Sono approdati a, in provincia di Ragusa, i 32 migranti presi a bordonavedagli attivistiOng tedesca Sea Eye la notte di Natale. L'allarme era stato lanciato da Alarm Phone, il call center di riferimento per i migranti che si trovano in difficoltà nel Mediterraneo, e raccolto dall'organizzazione umanitaria tedesca che, una volta trasbordati i migranti sulla propria nave a 17 miglia dalle coste libiche, ha chiesto un porto sicuro a Malta oltre che all'Italia. Il classico di Natale (e non solo) è andato in scena con il «no»Valletta all'autorizzazione allo sbarco e, allora, ci ha pensato ancora una volta l'Italia: il Viminale ha assegnato il porto di, dove la nave è attraccata ieri mattina. I nuovi arrivati, che saranno ricollocati ...

