“Voglio sapere chi ha decapitato la statua a Briatico” Il caso in Parlamento

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il questore della Camera e responsabile delle liste regionali di Fratelli d’Italia in Calabria Edmondo Cirielli vuole vederci chiaro sulBriatico. Edmondo Cirielli, questore della Camera e responsabile delle liste regionali di Fratelli d’Italia in Calabria, non vuole che ildella decapitazione della Madonnina del Mare e del Bambino venga abbandonato nel dimenticatoio. … L'articolo “Vogliochi halaa Briatico”. Ilinproviene da www.meteoweek.com.

insopportabile : Se un tweet di un account di un personaggio pubblico è scritto dal social media manager gradirei saperlo, magari co… - MattiaBriga : Insomma ragazzi che vi hanno regalato ? Voglio sapere il regalo più brutto e inutile. Quest’anno siccome non c’era… - peachjimxn : comunque dovete sapere che sono stra legata a tutti i momenti con i bangtanoni,infatti tra live, stage, faccio quas… -