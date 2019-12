Valanga in Val Senales | 3 morti | la Procura apre un’inchiesta

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il giorno dopo la caduta della slavina in Valche è costata la vita a una donna e due bambine, viene riferito che laha deciso di aprire. Si cerca di verificare la dinamica dei fatti e se ci sono responsabilità oggettive nella vicenda. Ieri il distacco che ha causato 3La notizia si è appresa ieri pomeriggio tramite un tweet del Soccorso Alpino: in Valunaha travolto e ucciso una donna e due bambine. Il distacco si è verificato ad una quota di circa 1800 metri, sulle montagne del Trentino Alto Adige. Si è successivamente appreso che la donna (25 anni) e la bambina (7 anni) erano rispettivamente madre e figlia, ma nella successive ore non sono rimaste purtroppo le uniche vittime.Un’altra bambina, anch’esso investita dalla slavina, è morta dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale; ferito gravemente anche il padre della ...

