Sparatoria in chiesa durante la messa in live streaming | due vittime in Texas

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ancora spari in. Quella che doveva essere una normale domenica indiventa una domenica di sangue. Un uomo apre il fuoco all'interno della West Freeway Church of Christ a White Settlement, a pochi chilometri da Fort Worth. Il bilancio e' di un morto e un ferito in condizioni gravi. Ucciso anche l'aggressore, raggiunto a sua volta da colpi di arma da fuoco. L'incidente e' avvenuto mentre laveniva trasinsul canale YouTube della. Il video dell'accaduto, riportano i media locali, mostra un uomo con indosso un grande cappotto estrarre un'arma e sparare due o tre volte, prima di essere raggiunto a sua volta dai proiettili. Non e' chiaro se a spararli siano state le guardia armate presenti ino uno dei fedeli.Le immagini mostrano il panico fra i presenti in, molti dei quali cercano di mettersi al riapro. Altri invece, incuranti ...

