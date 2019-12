Pensioni | in arrivo il restyling di Quota 100 Ecco come potrebbe cambiare

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di domenica 29 dicembre 2019)cosaaccadare quando a inizio 2022 termineranno i tre anni di sperimentazione di100

MariangelaErcu3 : RT @VivianaP1511: Il governo giallorosso ha stanziato 8,3 milioni di euro per l'integrazione dei nuovi 'vacanzieri' in arrivo. È prevista… - edoludo : RT @VivianaP1511: Il governo giallorosso ha stanziato 8,3 milioni di euro per l'integrazione dei nuovi 'vacanzieri' in arrivo. È prevista… - maluborghesan : RT @VivianaP1511: Il governo giallorosso ha stanziato 8,3 milioni di euro per l'integrazione dei nuovi 'vacanzieri' in arrivo. È prevista… -