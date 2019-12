Milano | 25enne denuncia aggressione in Porta Ticinese | picchiato da dieci persone perché

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 29 dicembre 2019)gay Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre, un ragazzo di 25 anni è stato aggredito ain zona, tra i luoghi più noti della movida milanese. È stato stesso il ragazzo are l’accaduto alla polizia: come ha raccontato l’è di stampo omofobo. Ilinfatti dice di essere stato aggreditogay. Il ragazzo ha raccontato agli agenti della polizia locale di essere stato circondato da una decina di, intorno a mezzanotte, e di essere stato colpito anche con un coccio di bottiglia. Gli agenti della polizia locale stanno cercando di risalire agli aggressori che, al loro arrivo, erano già scappati. Hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, a quell’ora molto frequentata per via dei numerosi locali, e sono alla ricerca di ...

