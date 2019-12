La Turchia invia in Libia mercenari siriani per fermare l’avanzata del generale Haftar (Di domenica 29 dicembre 2019) Un ex pilota dell’aviazione turca avrebbe informato Babak Taghvaee, autore e storico esperto di Difesa, di alcune manovre di Ankara per trasferire mercenari siriani in Libia. Dopo aver combattuto nel Syrian National Army, circa 800 «jihadisti» – come li definisce l’autore dei tweet – sono partiti da Ankara e Istanbul a bordo di 5 aerei per raggiungere Tripoli. 3 out of the 5 passenger airplanes carrying #Turkey backed mercenaries of #Syrian National Army (#SNA) successfully landed in #Mitiga airport without any problem. The last two airplanes are on their ways from #Istanbul to #Tripoli. These 5 airplanes transported 800 mercenaries! pic.twitter.com/djBFdqmPzZ— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) December 29, 2019 L’obiettivo del trasferimento coordinato – a quanto sembrerebbe – dalle autorità turche, sarebbe quello di supportare Fayez ... Leggi la notizia su open.online

