Inter | un ex talento firmerà per il Barcellona

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Manajun contratto quadriennale con il: l’attaccante classe ’97 è una vecchia conoscenza dell’Ilha definito l’accordo con l’Albacete per il trasferimento a titolo definitivo di Rey Manaj, cheun contratto quadriennale e giocherà per la formazione B del club blaugrana. L’attaccante classe ’97 è una vecchia conoscenza dell’, che ne bocciò l’investimento dopo anni trascorsi in giro per il mondo in prestito. Leggi su Calcionews24.com

