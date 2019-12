“Ho deciso” Uomini e Donne | arriva la scelta di Giulio Raselli | lite e veleni in studio

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 29 dicembre 2019) Uno dei troni più tormentati degli ultimi anni sta perre al termine. È quello di, ladel quale sta perre ma, come in ogni storia che si rispetti, non mancano le polemiche.ha visto Giovanna in camerino dopo la scorsa registrazione. Il tronista ha raggiunto la ragazza e ha anche parlato con sua mamma in una telefonata; non sono mancati baci e abbracci e tra i due sembra essere tornato il sereno. Le esterne sono andate bene:ha portato Giulia in un castello. In esterna con Giulia non ci sono stati baci passionali e travolgenti, solo a stampo e forse per questo la corteggiatrice ha avvertito l’altro distante. Per Giovanna invece ha organizzato una giornata in una Spa: massaggio di coppia e bagno in piscina insieme. Non sono mancati complicità e trasporto, sembravano molto coinvolti uno dall’altro. Continua dopo la foto Le ...

