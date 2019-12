Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il governatore si affida ai social per chiarire quanto accaduto nei giorni scorsi sulla rete autostradale ligure: «La verità è che nella guerra tra Governo esta rimanendo schiacciata una regione, la Liguria»

ekuonews : Caos A14, ancora code: domani si spera in risoluzione - SmorfiaDigitale : Ancora code e traffico in A10, Autostrade: Cantieri notturni per tornare alla no... - Notiziedi_it : Ancora code e traffico in A10, Autostrade: «Cantieri notturni per tornare alla normalità» -