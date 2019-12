Leggi la notizia su firenzepost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Lo sottolinea Stefano Galieni, Responsabile nazionale Immigrazione Prc-Se, riferendosi alla sentenza del Tar del Veneto che stabilisce che il decreto sicurezza non è

FirenzePost : Venezia: la magistratura ancora contro i decreti Salvini, non hanno effetto retroattivo - dacciRobinHood : Mose, arriva l'acqua alta a Venezia, ma le paratoie non funzionano. E il consorzio tace. ma se hanno speso 5 miliar… - difendiitalia : Le assurdita`della Magistratura italiana:da una parte si vuol processare #Salvini per il caso #Gregoretti per influ… -