Valanga in Val Senales | morte una donna e una bambina di 7 anni

(Di sabato 28 dicembre 2019) Numerose fonti riportano che in Val(Trentino Alto Adige) si è verificata una slavina. Laha colpito una pista da sci sul ghiacciaio della zona e purtroppo sono state già riportate alcune vittime. Si tratta di una madre e di unadi 7, entrambe di nazionalità tedesca, mentre viene riportato anche un altro bambino in gravi condizioni.Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e due elicotteri, per verificare la presenza di altri sciatori coinvolti dalla slavina. Questa si è staccata, riporta l’Ansa, vicino al rifugio Teufelsegg, ad oltre 3000 metri di quota. SEGUONO ULTERIORI AGGIORNAMENTI L'articoloin Valunae unadi 7proviene da The Social Post.

fattoquotidiano : Alto Adige, valanga in Val Senales: morte donna e bambina di 7 anni, un bimbo è grave - DPCgov : RT @cnsas_official: #AltoAdige, Val Senales: intervento in corso del #SoccorsoAlpino. Due vittime, una donna e una bambina di 7 anni, e un… -