Storia incredibile | trova la moglie a letto con il fratello | il marito fa un gesto estremo

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 28 dicembre 2019) Un tradimento, unafinita male. Ecco cosa è successo a un uomo che hato suacon suo… “Correte, o faccio una strage” Tutto inizia quando un uomo di Signa riceve una telefonata dalla: la donna confessa improvvisamente all’uomo di averlo tradito e di non riuscire a comunicarglielo direttamente perché spaventata. Il, come è comprensibile che sia, va su tutte le furie. Non è concepibile che la propriatradisca, né soprattutto che lo confessi al telefono. Ma non è finita qui. Lail coraggio anche di confessare che l’amante non era uno qualsiasi, bensì ildel. L’uomo, sentendosi doppiamente tradito, decide di tornare a casa e prendere di petto la situazione. Prima di varcare la soglia, però, chiama il 112 e chiede aiuto: “Venite, sono così arrabbiato che potrei fare ...

NetflixIT : When They See Us: Tratto dal tragico caso della jogger di Central Park, 5 ragazzi afroamericani vengono ingiustamen… - Nonnadinano : RT @NelleMarche: Come può una gattina allattare dei cuccioli di cane. La storia della piccola Kathryn è piena di tenerezza. L'amore materno… - beretta_gio : RT @NelleMarche: Come può una gattina allattare dei cuccioli di cane. La storia della piccola Kathryn è piena di tenerezza. L'amore materno… -