Milleproroghe | niente indennizzo ad Aspi in caso di recesso

(Di sabato 28 dicembre 2019)ad. Indiil governo non dovrebbe risarcire Atlantia. La spaccatura resta nella maggioranza. ROMA –adindi? Secondo quanto ipotizzato da Il Sole 24 Ore, il Governo potrebbe affidarsi all’articolo inserito nel provvedimento che consentirebbe alla maggioranza di evitare di sborsare una cifra per ilcon Autostrade. Nella norma esiste un passaggio che porterebbe il Governo giallo-rosso a non risarcire la controllata di Benetton perché esiste un adempimento da parte del concessionario. Una mossa che potrebbe portare la squadra guidata dal premier Conte a risparmiare una cifra considerevole. Il rischio dell’impugnazione Esiste, però, il rischio dell’impugnazione da parte di Api per incostituzionali. Autostrade, infatti, è pronta a replicare alle prese ...

