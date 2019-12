Mercato Bologna | Juan Jesus rimane un obiettivo | la strategia rossoblù

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019)il nome forte per la sessione di gennaio. Ostacolo ingaggio: la Roma dovrebbe pagarne una parteil nome forte per il prossimodel. Il centrale, attualmente alla Roma, potrebbe decidere di sposare la causaper rilanciarsi dopo la tanta panchina. L’edizione odierna de La Nazione delinea ladi Sabatini e Bigon. Considerato l’alto ingaggio (2 milioni di euro) del brasiliano, i giallorossi dovrebbero contribuire a pagare una buona parte dello stipendio. Leggi su Calcionews24.com

