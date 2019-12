Il Natale di Vanessa Incontrada è in una bancarella del mercato

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Francesca Galiciè volata a Barcellona per le feste die qui ha voluto aiutare suo padre nellache l'uomo gestisce in una delle principali arterie cittadineha scelto di trascorrere le ferie natalizie in Spagna con i parenti. Con lei sono volati nella penisola iberica anche suo marito e il figlio.tra gli affetti più cari per l'attrice spagnola, che ha voluto condividere sui social uno spaccato della sua quotidianità a Barcellona sorprendendo i suoi fan. La bellissima e stimata attrice spagnola ha condiviso alcune storie sul suo profilo Instagram mentre aiuta suo padre nell'attività commerciale che gestisce da tantissimi anni. L'uomo è un apprezzato artigiano delle pelli, che spesso frequenta i mercati con una sua. In questi giorni dil'uomo si trova sulla Gran Via di Barcellona, una delle ...

novasocialnews : Natale al mercato, Vanessa Incontrada lavora alla bancarella del padre (FOTO) #novasocialnews #nonstopnews… - Bennyac77 : Recensione: “Il segreto del canto di Natale” di Vanessa Lafaye -