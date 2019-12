«Il M5S? Oggi è guidato per successione ereditaria»

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Michele Mario Giarrusso da qualche tempo è scomparso dalle pagine della politica ma il senatore del MoVimento 5 Stelle, uno dei contestatori della linea di Di Maio e anche uno di quelli in ritardo con le restituzioni e i soldi a Rousseau, torna a farsi vivocon un’intervista rilasciata a Giovanna Vitale su Repubblica in cui “scopre” (con il ritardo tipico del grillino) l’esistenza di Davide Casaleggio: «Mah, se questo è il motivo che ti porta a rompere, poi non puoi dire che continuerai a sostenere il governo. Non ha senso». Magari vuol farsi un partito proprio, ambientalista e di sinistra… «Se uno vuol farsi un partito proprio il ministero se lo tiene». Oppure lascia per non restituire parte dello stipendio al? «Ma figuriamoci se uno rinuncia a una posizione del genere per qualche migliaio di euro. La gente pagherebbe per fare il ministro. C’è ...

s_parisi : #Casaleggio consulente del Governo per Agenda digitale. Perché nessuno indaga? Oggi la minaccia non è il fascismo m… - KwisatzHaderac0 : RT @ladyonorato: Nel #M5S la spaccatura fra “puristi” fedeli alle idee originarie del movimento e opportunisti poltronari è sempre più prof… - qvantis : RT @ladyonorato: Nel #M5S la spaccatura fra “puristi” fedeli alle idee originarie del movimento e opportunisti poltronari è sempre più prof… -