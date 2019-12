Dietro la tragedia di Ponte Milvio la conferma che non sappiamo nulla dei nostri figli

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 dicembre 2019) Perché? Perché Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli non hanno attraversato col verde, sulle strisce pedonali? «Forse perché abbiamo sedici anni? Per fare più in fretta a raggiungere i tuoi amici, per non fare tardi sulla via del ritorno a casa. O forse e lo so che è stupido, perché è divertente». L’ultimo pezzo dellaarriva nella mezza confessione a Repubblica di un’amica – “l’amica Cecilia” – delle due ragazzine investite e uccise a Corso Francia, a Roma. Venduto come tale, dopo che tutto era stato già detto. Dopo giorni di mostro incatenato alle prime pagine. Il “gioco pericoloso”, che poi gioco in fondo non era: solo ragazzini che fanno una cosa inconsapevolmente sventata, azzardano. Ma il “gioco” funziona meglio nella sua rappresentazione incriminante e un po’ irrispettosa delle vittime: è il cliché imperante, ...

