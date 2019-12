Autobomba a Mogadiscio | almeno 76 morti Cellula di Al Qaeda rivendica l’attacco

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di sabato 28 dicembre 2019) Esplosione nella capitale somala a un checkpoint davanti a un ufficio delle tasse. Tra le vittime diversi bambini e studenti universitari. Una settantina i feriti

