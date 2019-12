Alessandro muore a 28 anni Il dolore della mamma | “Doveva sposarsi a marzo”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 dicembre 2019) La procura di Massa Carrara acquisirà i risultati dei rilievi dell’incidente che la mattinavigilia di Natale, ad Albiano Magra, è costato la vita adMagnani, ragazzo di 28originario di Bolano ma da diversiresidente a Pian di Follo. I carabinieri hanno cercato le cause dell’impatto tra la motocicletta del giovane e un’utilitaria sulla quale viaggiava una famigliola di Aulla. Magnani non ha avuto scampo: dopo l’urto, contro la fiancata anteriore lato passeggerovettura, è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Nonostante i tentativi di soccorrerlo il giovane è morto. Come scrive il Secolo XIX non è stato semplice capire come sia stato possibile un incidente mortale in quell’incrocio, anche perché sia la motocicletta sia l’utilitaria andavano a velocità ridotta.Secondo quanto hanno accertato ...

