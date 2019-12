Agrigento | polizia scopre falso invalido al 100%

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dal febbraio 2014 percepiva una pensione di invalidità al, ma in realtà la sua salute era ottima. Scoperto dalladiun61enne, subito denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Nonostante fosse assolutamente autonomo, deambulante, e conducesse una vita normale con tanto di lavoro, l'uomo percepiva da oltre cinque anni una pensione d'invalidità aldall'Inps. Il danno stimato sarebbe quantificato in oltre 64 mila euro. Il 61enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione allagiudiziaria. (Lapresse) Redazione 

ChinellatoCarla : RT @RepubblicaTv: Agrigento, si fingeva malato per avere la pensione di invalidità: denunciato dalla polizia - AndreaGnarluz : RT @RepubblicaTv: Agrigento, si fingeva malato per avere la pensione di invalidità: denunciato dalla polizia - repubblica : RT @RepubblicaTv: Agrigento, si fingeva malato per avere la pensione di invalidità: denunciato dalla polizia -