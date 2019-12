Ultime Notizie Roma del 27-12-2019 ore 12 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019)dailynews radiogiornale 1 Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio ai funerali di Gaia e Camilla le due sedicenni morte investite in zona Ponte Milvio su Corso Francia travolte da un Suv guidato da Pietro genovese al volante sotto l’effetto di alcol e stupefacenti gremita la chiesa del Preziosissimo Sangue a collina Fleming decine le corone di fiori deposte per le due amiche sul luogo dell’incidente è apparso uno striscione Ciao Angeli il giovane alla guida della macchina e adesso è agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale l’ordinanza è stata notificata al termine dei primi accertamenti secondo il gip Pietro genovese era solito guidare sotto l’effetto di alcol mentre le due sedicenniattraversato la strada in maniera in causa e nel Kazakistan è precipitato un aereo con un centinaio di ...

