Tragedia di Corso Francia | i funerali di Gaia e Camilla | dov’era la sindaca Raggi?

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Oggi, 27 dicembre, si sono svolti a Collina Fleming idi, le due sedicenni scomparse nelladi: presente una folla di cittadini e di forze dell’ordine, grande assente laVirginia. Centinaia di persone accompagnate dalle parole di Jovanotti (A te), tutti in strada per l’ultimo saluto … L'articolodi, idi: dov’era la? proviene da www.meteoweek.com.

virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… - Altverego : Anche se non è necessaria, vorrei dire la mia riguardo la tragedia di Corso Francia. È chiaro che sia un evento ter… - AngelaDiGrego11 : @cdauria63 @riotta Diciamo anche che non si fanno esempi di fronte a una tragedia di tale portata. Detto questo la… -