Stipendio Ibrahimovic | quanti soldi guadagnerà al Milan? Cifre da nababbo a 38 anni

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Zlatanha firmato un contratto di sei mesi col, lo svedese è un nuovo giocatore del club meneghino e tornerà a vestire il rossonero dopo l’avventura tra il 2010 e il 2012 quando fu protagonista dell’ultimo scudetto conquistato da questa società. L’attaccante non giocava da fine novembre quando aveva concluso la sua avventura negli USA con la cosacca dei Los Angeles Galaxy ed è subito stato corteggiato dall’entourage della società che sperava in un ritorno del fuoriclasse scandinavo. L’operazione è stato complessa ma è giunta in porto, l’ufficialità è arrivata nella giornata odierna e il giocatore si unirà al gruppo già nei prossimi giorni con l’obiettivo poi di scendere in campo il prossimo 6 gennaio quando ilaffronterà la Sampdoria nel match valido per la 18^ giornata della Serie A. I rossoneri, reduci dalla scoppola ...

