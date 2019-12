Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Lasi prepara a rivoluzionare il proprio campionato di calcio, mettendo un freno ai contratti faraonici che in questi anni hanno portato in Super League tantissimi campioni (giocatori, così come allenatori) provenienti dai principali campionati europei. Lo scrive “Sky Sport”, spiegando che la Federazione locale, farà entrare in vigore a partire da gennaio 2020 … L'articolo: più, ma

sscalcionapoli1 : Dalla Cina assist da ADL sui rinnovi: rivoluzione da gennaio, stipendi non oltre i 3mln - sportli26181512 : #Governance #Notizie Rivoluzione Cina: più stranieri, ma tetto agli stipendi: La Cina si prepara a rivoluzionare il… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: Calciomercato Cina, nuove regole della federazione per il 2020: è rivoluzione! -