Pedofilia, siluro dal Washington post sul Vaticano: dall’ex cardinale McCarrick assegni anche per due papi (Di venerdì 27 dicembre 2019) Durante gli anni in cui le autorità della Chiesa hanno ignorato le accuse di molestie rivolte a Theodore McCarrick, l’ex cardinale ha versato centinaia di migliaia di dollari a importanti ecclesiastici. Lo rivela il Washington post, in possesso di dati finanziari che svelano che a partire dal 2001 l’ex arcivescovo di Washington aveva trasferito assegni per circa 600.000 dollari al Vaticano e altrove. McCarrick, accusato di aver molestato diversi seminaristi e abusato sessualmente di almeno tre minori, si è dimesso dallo stato clericale il 13 dicembre. Il religioso americano è stato il primo cardinale ad essere stato ridotto allo stato laicale per abusi sessuali. Il provvedimento è uno dei tanti simboli della linea durissima che Papa Francesco sta adottando contro la Pedofilia nella Chiesa. I destinatari dei suoi assegni sono più di un centinaio tra consiglieri ... Leggi la notizia su open.online

