Israele | Netanyahu vince le primarie con oltre il 72% dei consensi

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il premier israeliano Benjaminha vinto ledel suo partito Likud con il 72,5% dei voti, sconfiggendo il rivale Gideon Sa’ar. La partecipazione al voto è stata del 49,3%. Sa’ar aveva chiesto una consultazione preliminare delle schede nella serata del 26 dicembre, dalla quale era già emerso il netto vantaggio di. «Una vittoria enorme! Grazie ai membri del Likud per la loro fiducia, il loro sostegno e il loro amore», aveva twittato il premier un’ora dopo la chiusura dei seggi. Anche Sa’ar ha twittato poco dopo, congratulandosi con il risultato del suo avversario. Netanyhau ha vinto nonostante stia affrontando una storica accusa di frode e corruzione, ma la legge israeliana prevede che il primo ministro possa venir rimosso dal suo incarico solamente a condanna definitiva. Leggi anche: Natale,darà ai cristiani ...

AnnalisaChirico : Per la seconda volta in pochi mesi il premier Netanyahu costretto a interrompere un comizio per un attacco missilis… - repubblica : Israele, Netanyahu vince le primarie: resta leader del Likud [aggiornamento delle 00:50] - Agenzia_Italia : #Israele #Netanyahu si proclama vincitore delle primarie del #Likud -