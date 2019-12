Funerali 16enni investite a Roma | chiesa gremita per Gaia e Camilla

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Si sono svolti stamattina adi, le due ragazzee uccise nella notte tra sabato e domenica scorsa da un Suv a. Alla guida dell’auto c’era il ventenne Pietro Genovese, risultato positivo all’alcol test e ora agli arresti domiciliari, indagato per duplice omicidio stradale. Sedicennie uccise a, indagato per omicidio stradale Pietro Genovese (VIDEO) Non si dà pace Pietro Genovese, il 20enne figlio del regista Paolo che ha investito due sedicenni anella uccidendole: "io passato col verde" Secondo quanto scrive il Gip nell’ordinanza d’arresto notificata ieri il ragazzo, figlio del regista Paolo Genovese "è solito condurre veicoli dopo aver assunto sostanze alcoliche se non anche stupefacenti e non rispettare le norme del codice della ...

