Crystal Palace | Zaha fa la differenza e inguaia Pellegrini

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019)trascina ilcontro il West Ham. L’ala ivoriana ha completato la bellezza di 12 dribbling Il West Ham perde l’ennesima partita in casa del. I padroni di casa, dopo essere passati in svantaggio, hanno rimontato e centrato il gol della vittoria negli ultimi minuti. Chi ha fatto laè stato ancora una volta Wilfred. La talentuosa ala ha costantemente generato superiorità numerica, con numeri da record. Ben 12 dribbling riusciti. Nessuno ha fatto meglio in questa stagione di Premier League. Leggi su Calcionews24.com

marperr97 : RT @chribani: Genoa e Crystal Palace contendendosi Borini - marcullo02 : RT @chribani: Genoa e Crystal Palace contendendosi Borini - milanro97 : RT @chribani: Genoa e Crystal Palace contendendosi Borini -