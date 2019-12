Cannabis in casa | la Cassazione | "Può consumarla solo il coltivatore"

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sì, coltivareinnon è più un reato, ma a patto che si rispettino diverse condizioni. Sono molti infatti i 'paletti'fissati dallanella massima di diritto - in attesa della sentenza che deve essere ancora depositata - che si riferisce alle "piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti" in generale. Intanto il consumo è riservatoa colui che si dedica alla cura della pianta e non è ammesso la destinazione del 'prodotto finale' ad altri, nemmeno se componenti del nucleo familiare. I 'paletti' dellaI giudici della Suprema Corte, in attesa che il Parlamento faccia una legge che fissi quantitativamente le regole sul possesso e la vendita della, sono stati a ben guardare molto poco 'permissivi'. Lo stupefacente deve essere di "modestissimo quantitativo" e coltivato con "rudimentali tecniche", per cui ...

