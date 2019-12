Calciomercato Juventus | Pjanic fa ‘tremare’ i tifosi

Leggi la notizia su inews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019), l’agente diè in continui contatti con il PSG: ibianconeri tremano Miralemfa tremare ijuventini. Secondo quanto riferito dai francesi di le10sport, l’agente del calciatore sarebbe in costante contatto con il Paris Saint Germain. Il bosniaco è da tempo nel mirino dei francesi che con la, … L'articolofa ‘tremare’ iproviene da www.inews24.it.

DiMarzio : L’@Inter tiene viva la pista #Giroud con il @ChelseaFC, può anticipare l’arrivo di #Darmian dal @1913parmacalcio e… - GoalItalia : La Juventus prova a stringere per Haaland: 8 milioni la richiesta per l’ingaggio e spunta l’ipotesi prestito per se… - GoalItalia : Juventus-Inter, la sfida si sposta sul mercato: ora ci sono anche i bianconeri sulle tracce di Giroud ?? -