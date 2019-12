Bonucci e il record di vittorie | 212 nell’ultimo decennio

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Leonardo Bonucci da record. Negli ultimi 10 anni il centrale bianconero ha vinto 212 partite di Serie A. Come riporta Opta solo tre squadre hanno fatto meglio di lui: la Juve (260), il Napoli (218) e la Roma (214). Bonucci ha vinto più partite dell'Inter nello stesso arco temporale. Un dato sicuramente impressionante. 212 – Leonardo Bonucci ha vinto 212 incontri in Serie A nell'ultima decade, solo tre squadre hanno fatto meglio nello stesso periodo (214 Roma, 218 Napoli e 260 Juventus). Impressionante.

