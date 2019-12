Bollate | incendio a Cascina del Sole | camper in fiamme tra le case | FOTO

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 27 dicembre 2019)poco dopo le 20 di venerdì sera. Maxi mobilitazione di Vigili del Fuoco, 118 e carabinieri adel. A bruciare unall’interno di una proprietà di via Petrarca. Al momento del rogo non ci era nessuno nello stabile residenziale di due piani. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno visto lealte alzarsi dal garage. In pochi istanti i residenti si sono riversati in strada mentre arrivavano a sirene spiegate i tre mezzi dei Vigili del Fuoco. Al loro seguito sono arrivati anche i carabinieri e un’ambulanza del 118. su Il Notiziario.

Bollate, incendio a Cascina del Sole: camper in fiamme tra le case