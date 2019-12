Aumenta ancora il rischio di migranti irregolari

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Per la prima volta dal 2015 a questa parte il numero diche arrivano in Europa e depositano la domanda di visto per motivi umanitari è cresciuto dell’8,6%. I principali Paesi da dove proviene il flusso migratorio sono identificabili in Venezuela, Afghanistan e Siria, scosse da continue ed importanti guerre civili. Il dato in controtendenza lo si trova però nella Germania: sia le richieste d’asilo depositate che quelle accettate (-13%) sono diminuite, provocando un vero e proprio esercito di esclusi che non hanno avuto la possibilità di trovare casa nel territorio federale. Ilper gli altri Paesi dell’Europa è quelli di venire invasi non soltanto dai flussi in entrata, ma anche da quelli di ritorno che sono stati respinti da Berlino. A pagarne le conseguenze, come sempre, saranno i Paesi di frontiera. L’immigrazione di ritorno Oltre a dover ...

zazoomblog : Tifone Phanfone il conto delle vittime aumenta ancora - #Tifone #Phanfone #conto #delle - Massimo08757340 : @Mov5Stelle @MicSodano Anvedi i 5 stalle prima se alleano co la lega e poi ve alleate co er Partito Dementi ? Amma… - scavuzzo47 : RT @ultimenotizie: I migranti sbarcati in Italia nel 2019 sono stati 11.439, il 50,72% in meno dell'anno scorso, quando furono 23.210. Lo r… -