Tuia | “Gara difficile e importante | Vigorito sempre al nostro fianco”

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiVerona – Secondo gol in campionato per Alessandroche sul finire della prima frazione buca Nardi con un preciso stacco di testa e completa la rimonta giallorossa. Il centrale romano ha parlato al termine del match ha analizzato la sfida ai microfoni di Dazn mostrando tutta la sua felicità. Abbraccio – “A fine gara ci siamo abbracciati tra difensori perché sapevamo che oggi avremmo avuto un compito particolarmente, contro calciatori con grandi trascorsi in serie A. Siamo felici, ho gioito tanto per il gol ma ho provato anche molto sollievo quando ho capito che non avevo fatto autogol. Il mio colpo di testa per fortuna è andato a infrangersi sul palo. E’ stata una partita molto, torniamo a casa soddisfatti”. Compattezza – “Oggi hanno segnato due difensori, ma il discorso è lo stesso. Gli ...

