Ragazze investite | l’ultimo saluto a Gaia e Camilla

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 dicembre 2019) (Adnkronos) – Sono in corso, nella parrocchia del Preziosissimo Sangue in via Flaminia Vecchia a Roma, i funerali di, . Oltre ai parenti, sono molti gli amici e i compagni oltre ai cittadini comuni arrivati in chiesa per stringersi attorno ai familiari delle due giovani vittime. A celebrare è il parroco don Gianni Matteo Botto. All’esterno della chiesa sono già diverse le corone di fiori, mentre appena all’entrata, sulla navata, due foto dellesopra un leggio accolgono chi vi fa ingresso: sotto stelle di Natale e altri fiori. Le telecamere sono rimaste fuori dalla parrocchia come richiesto dai familiari delle. Per l’omicidio stradale è indagato il 20enne . Lo ha deciso il gip della Capitale nei confronti del 20enne, indagato per omicidio stradale plurimo. Al giovane, figlio del regista Paolo, dopo l’incidente è stato ...

repubblica : Ragazze investite a Roma, il Gip: ' La velocità è uno specifico addebito di colpa, le vittime hanno tenuto una cond… - Agenzia_Ansa : Ragazze investite e uccise a #Roma, arrestato Pietro Genovese #ANSA - Agenzia_Ansa : Ragazze investite a #Roma, chiesa gremita per i funerali di Gaia e Camilla #ANSA -