PlayStation 5 | secondo Mike Ybarra potrebbe avere l' I O migliore di qualsiasi PC

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Le specifiche tecniche delle due console next-gen attese per il prossimo anno, Xbox Series X e5, sono ancora oggetto di numerosi rumor e voci di corridoio. Al momento sappiamo veramente poco o nulla sui componenti che costituiranno lo scheletro dei prossimi apparati multimediali, ma possiamo tirare ad indovinare qualcosa, partendo dalle dichiarazioni di alcuni sviluppatori.Poco fa, infatti,, ex-vice presidente Xbox, ora dipendente Blizzard, ha dichiarato cheil miglior Input/Output disponibile sul mercato, meglio diPC.Per chi non lo sapesse, con Input/Output (I/O) si intendono tutte le interfacce informatiche messe a disposizione da un sistema operativo ai programmi, per effettuare uno scambio di dati o segnali. Sostanzialmente è il modo in cui il sistema gestisce i dati.Leggi altro...

Eurogamer_it : Secondo Mike Ybarra, #PlayStation5 avrà un sistema I/O migliore di quello dei moderni PC. - itsmeunicorno : Ho ricevuto del credito PlayStation e vorrei prendere Spyro e Detroit: become human, ma il secondo c'è solo nella d… - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Gli autori di #RE3 #remake parlano del gameplay e anche di come proceda lo sviluppo su #PS4 #PlayStation #ResidentEvil… -