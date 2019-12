Mercato Hellas Verona: Setti a caccia di rinforzi. I profili studiati (Di giovedì 26 dicembre 2019) Mercato Hellas Verona, Setti vuole accontentare Juric e regalargli dei rinforzi. Piacciono Pjaca della Juve e Dimarco dell’Inter Setti vuole regalare degli acquisti a Juric per rendere l’Hellas Verona ancora più competitivo. Il patron della squadra, insieme al direttore sportivo, studia i profili appetibili per la rosa. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, piace Marko Pjaca della Juve, ma questi ultimi dovrebbero contribuire a una parte del pagamento dell’ingaggio. C’è gradimento anche per il terzino sinistro Dimarco, attualmente all’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

