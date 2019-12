LIVE Sci alpino | Prova Discesa Bormio 2019 in DIRETTA | Il francese Brice Roger vince la

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.41: Chiude al 40mo posto l’azzurro Cazzaniga a 3″58 da, un centesimo peggio rispetto a Fill 12.41: L’azzurro Cazzaniga ha 1″80 di ritardo all’intermedio 12.38: Ancora un inserimento dalle retrovie: è lo svizzero Kryenbuehl che si piazza al nono posto a 65 centesimi da12.36: Goldberg chiude a 2″26 da12.33. Gran tempo anche per l’austriaco Neumayer che, approfittando comee forse anche Casse di un pista più veloce, chiude al sesto posto con 44 centesimi di distacco da12.32. Grandediche sopravanza i due azzurri con 22 centesimi di vantaggio. 12.27: Questa la classifica dellasulla Stelvio: 1 PARIS Dominik ITA 1:55.64 2 CASSE Mattia ITA 1:55.72 +0.08 3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:55.77 +0.13 4 FERSTL Josef GER 1:55.83 +0.19 5 FEUZ Beat SUI ...

