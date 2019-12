Le 50 società tech cresciute di più in Europa

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Al primo posto c’è la svedese Strossle International Ab, unatecnologica che opera a livello europeo nel mondo dell’editoria e aiuta a collegare i contenuti con il giusto pubblico di utenti, creando valore sia per gli inserzionisti, sia per gli editori. È questa l’azienda tecnologica che è cresciuta di più nel 2018 nell’area, Medio Oriente e Africa (area Emea), secondo l’ultima edizione della Deloittenology Fast 500 Emea. Deloitte organizza ogni anno questa classifica in tre aree – Nord America, Emea e Asia-Pacifico – per rendere noti i nomi delle aziende che hanno registrato il più alto tasso di crescita dei ricavi negli ultimi 4 anni. La classifica è stilata sulla base della crescita registrata tra il 2014 e il 2017 e comprende aziende provenienti da 24 Paesi della regione Emea, con un tasso di crescita medio del 969%. Il tasso ...

Leggi la notizia su wired

