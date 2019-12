I dieci cantanti che hanno guadagnato di più nel decennio secondo Forbes

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Dopo le classifiche di Billboard e gli elenchi di Spotify per concludere l’anno, arriva anche la tradizionale lista diche stila l’elenco deipiù ricchi. Precisamente,ha decretato la top 10 deiche piùin questo. La famosa rivista economica tiene conto solo dei singoliviventi! Se infatti tenesse conto anche deinon più fra noi, allora al primo posto troneggerebbe Michael Jackson. L’autore di Thriller, dopo la sua scomparsa, ha totalizzato l’incredibile cifra di 2,37 miliardi di dollari che nessuno è riuscito a battere. Andiamo però a vedere qual è la top 10 deieffettivamente in gara: 1 – Dr Dre – 950 milioni di dollari Il rapper sfiora il miliardo di dollari, cifra considerevolmente alta considerata anche la sua recente assenza dalle scene musicali. Soprannominato ...

