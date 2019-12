Gran Sasso | tre vittime per le valanghe in poche ore

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Due alpinisti sono morti oggi sul, sul versante teramano del monte. Da quanto si apprende le, che facevano parte di una cordata di tre persone, sarebbero scivolate sulla neve, finendo a valle. Con loro, un terzo escursionista rimasto illeso. È stato quest’ultimo a chiamare il 112. Sul posto le squadre di Soccorso alpino che si sono subito messe all’opera per il recupero dei corpi. Soccorsi impegnati anche nel recupero del corpo di un'altra escursionista trovata morta all'alba nella stessa zona. Un’altra vittima sulSempre oggi, 26 dicembre, è stato ritrovato senza vita sulil corpo dell'escursionista dispersa da ieri pomeriggio, dopo che i familiari avevano lanciato l'allarme al 118 per il suo mancato rientro. Sembra che le intenzioni della donna fossero quelle di salire in vetta a Cornode, ma probabilmente un distaccamento nevoso ne ha ...

