Apex Legends | un utente è riuscito a raggiungere l' imponente livello 500

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Un giocatore dimolto dedito al battle royale di Respawn, noto come "oCRUSTo", è diventato il primoal mondo ail500; un'impresa veramente titanica, specialmente considerando che il grosso del lavoro è stato fatto in un solo mese.Come sicuramente ricorderete, all'inizio di dicembre, gli sviluppatori di Respawn avevano aumentato, tramite patch, il level cap di, portandolo da 100 a 500. Questo ha consentito ai giocatori esperti di portare avanti la propria progressione e ottenere nuove ricompense.Naturalmente, trattandosi di un gioco dove la competizione esiste in qualsiasi ambito, ciò ha dato il via ad una gara per il raggiungimento del nuovo level cap. Chi sarebbeper primo il500? Ebbene, dopo meno di un mese, è emerso il vincitore: un giovane Twitch streamer di 17 anni, Crust. Il ragazzo ha raggiunto ...

