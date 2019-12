Sparatoria a Grosseto | un morto e un ferito Fermato il killer

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)nella notte tra il 23 e il 24 dicembre 2019. Un uomo di origine colombiana èmentre un altro è rimastonella notte tra il 23 e il 24 dicembre 2019. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di origine colombiana e un altro senegalese sono stati vittima di un agguato. Per il 40enne sudamericano non c’è stato niente da fare. Il quadro clinico era ormai compromesso con il decesso avvenuto all’ospedale di Siena. Il, invece, sembra essere fuori pericolo con gli inquirenti che sono pronti ad interrogarlo La Squadra Mobile diha aperto un’indagine sull’accaduto e nelle prossime ore cercherà di chiarire meglio quanto accaduto. Ilsarebbe in fuga anche se gli agenti sono in possesso del suo identikit. La ricostruzione dell’omicidio Al momento la dinamica di ...

Leggi la notizia su newsmondo

MediasetTgcom24 : Sparatoria a Grosseto, uomo in fuga fermato al confine con la Francia #Grosseto - mariopaps : Sparatoria a Grosseto, un morto e un ferito - autocostruttore : Che bel paese. Sentivamo il bisogno di importare gente come questa sul nostro territorio... -