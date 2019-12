Migranti | sbarchi dimezzati in un anno Con Lamorgese aumentati rimpatri e ricollocamenti

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) A Capodil Viminale diffonderà i dati sulla sicurezza in Italia nel 2019, ma già sono trapelati e sono confortanti sotto diversi punti di vista. Ora probabilmente ci sarà la corsa per attribuire il merito: Salvini o?Per quanto riguarda gli, in unsono: si è passati dai 23.210 del 2018 agli 11.439 del 2019. Un dato inconfutabile sull'operato dell'attuale ministro Lucianaè quello suie i, che sotto la sua gestione sono notevolmente. Iforzati, al 23 dicembre 2018 erano 6.820, al 15 dicembre 2019 ne sono stati contati 6.986.L'accordo di Malta, tanto criticato dalla Lega e considerato inutile, in realtà si è rivelato piuttosto efficace: con la gestione Salvini solo 85 richiedenti asilo erano stati ricollocati, mentre consono 196 i ricollocati, ossia quasi 50 al mese. Questo perché ora il ...

Leggi la notizia su blogo

Agenzia_Ansa : #Migranti: Viminale, sbarchi dimezzati nel 2019 #ANSA - SkyTG24 : Migranti, Viminale: 'Sbarchi in Italia dimezzati nel 2019' - MediasetTgcom24 : Migranti, Viminale: 'Sbarchi dimezzati nel 2019' #migranti -