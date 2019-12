Messa di Natale nel segno dell’accoglienza ai migranti a Palermo | il piccolo Gesù è di

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) La statuetta del Bambinodi colore alladinella cattedrale di. L’iniziativa è stata presa dall’arcivescovo Lorefice.– La statuetta del Bambinodi colore. E’ stata questa la grande ‘novità’ delladiche si è svolta nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2019 nella cattedrale di. L’arcivescovo Lorefice, autore di questa iniziativa, ha voluto dedicare questa funzione ai. Una funzione neldell’accoglienza da parte di uno dei sacerdoti che si sono sempre schierati a favore delle Ong e del loro lavoro in mare. In passato monsignor Lorefice aveva incontrato Luca Casarini, capo missione della Mare Jonio, ribadendo la sua vicinanza. Ladinella Cattedrale diLa presenza del Bambinodi colore è stata sicuramente una sorpresa per tutti ...

Leggi la notizia su newsmondo

Pontifex_it : Stanotte, nella bellezza dell’amore di Dio, riscopriamo pure la nostra bellezza, perché siamo gli amati di Dio. Ai… - repubblica : Palermo, alla messa di Natale in cattedrale il piccolo Gesù è di colore - vaticannews_it : #24dicembre #PapaFrancesco nella #Messa della notte di #Natale : Dio ci cerca per primo, facciamoci avvolgere dalla… -