Solskjaer | «Pogba? Semplicemente il migliore al mondo» – VIDEO

(Di martedì 24 dicembre 2019) L’allenatore del Manchester United,, tesse le lodi di Paul: ecco le sue parole sul centrocampista francese –, in conferenza stampa, tesse le lodi di Paul. Parole al miele quelle del tecnico norvegese per il centrocampista del Manchester United. «Può giocare ovunque, in tutto il centrocampo. Da un’area di rigore all’altra. Può coprire, sa lanciare lungo, verticalizzare, oppure tutto insieme come ha fatto vedere a Watford. Ilcentrocampista a tutto campo del. Può ricoprire qualsiasi ruolo». Leggi su Calcionews24.com

