Roma | ragazze travolte | l’investitore rischia l’arresto

(Di martedì 24 dicembre 2019) L’investitore di Gaia Von Freymann e Camillagnolil’arresto. Il ventenne Pietro Genovese nella notte fra sabato 21 e domenica 22 dicembre ha travolto e ucciso le due giovani alla guida della sua Renault. L’investitorel’arresto I procuratori hanno ancora 24 ore di tempo per decidere se Genovese debba stare in custodia in carcere oppure ai domiciliari. Al figlio del noto regista che era alla guida negli ultimi giorni sono stati condotti dei test. Dagli esami è emerso che il ragazzo aveva un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,4 grammi per litro, quasi tre volte superiore al limite consentito dalla legge (0,5 grammi per litro). Inoltre è stata accertata anche la “non negatività” ad alcune sostanze stupefacenti. Un neopatentato non può superare il livello 0. Sembrerebbe che non ci siano alternative per il ventenne, tocca al giudice decidere se ...

