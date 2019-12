One Piece | Pirate Warriors 4 torna a mostrarsi in video gameplay e trailer dedicati a

(Di martedì 24 dicembre 2019) Bandai Namco ha mostrato molto materiale del suo One4 al Jump Festa 2020, che si è tenuto nel fine settimana tra il 21-22 dicembre. Questa è la prima volta che vediamo unlive per il gioco, ed è dedicato a Kaido. Bandai Namco ha anche pubblicatodi presentazione di Luffy, Zoro, Sanji, Usopp e Nami.Come annunciato in un comunicato stampa ufficiale, "One4 presenta il più grande roster di personaggi giocabili - oltre 40 - nella storia della serie One. Potrete selezionare i personaggi apparsi nelle serie precedenti, inclusi quelli di "Dressrosa Arc" e "Whole Cake Island Arc". Inoltre, alcuni personaggi possono cambiare drasticamente il loro aspetto attraverso "Form Change", che consente ai giocatori di godere dell'esperienza di gioco unica di Onea un livello completamente nuovo. ...

Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Tanti nuovi trailer e video per #OnePiecePirateWarriors4. - to11miP : cos. ONE PIECE. camera.#to11mipho /Luffy.?? Ace.@kachamayo /Sabo.@sou_nn ???????? MerryX'mas ???????? - nadyasabr : RT @kidewchan: @tubbirfess Nonton one piece dari eps 1 -