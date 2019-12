Le ombre del terrorismo nero sull’omicidio di Piersanti Mattarella | i sospetti riemersi

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 24 dicembre 2019) «È un’indagine estremamente complessa perché si tratta di capire se, e in quale misura, la “pista nera” sia alternativa a quella mafiosa, oppure si compenetri con quella mafiosa. Il che potrebbe significare altre saldature, e soprattutto la necessità di rifare la storia di certe vicende del nostro Paese, anche da tempi assai lontani». Così diceva Giovanni Falcone nel 1988 circa l’omicidio di, presidente della regione Sicilia ucciso nel centro di Palermo il 6 gennaio 1980. Il verbale dell’audizione davanti alla commissione parlamentare, datata 3 novembre 1988, del giudice antimafia è stato desecretato dall’attuale Commissione parlamentare Antimafia. All’epoca Falcone stava indagando su alcuni esponenti dei Nuclei Armati Rivoluzionari, tra cui il capo dei Nar Giusva Fioravanti e il militante neofascista Gilberto Cavallini, entrambi successivamente ...

